Pallavolo, dove e quando giocano Vero Volley e Saugella Monza nei tre mesi lontani dalla Candy Arena Ufficializzate le sedi delle partite casalinghe di Vero Volley e Saugella Monza nei tre mesi in cui la Candy Arena monzese sarà occupata dai live di X Factor.

Il Consorzio Vero Volley ha ufficializzato le sedi per le gare casalinghe che il Vero Volley di Fabio Soli in Superlega e la Saugella di Massimo Digioni in serie A giocheranno lontani dalla Candy Arena nei tre mesi in cui il palazzo monzese sarà occupato dai live di X-Factor.

Per gli uomini previste quattro partite al PalaYamamay di Busto Arsizio e una gara al Pala Desio di Desio; per le ragazze tre partite al Palazzetto dello Sport Salvador Allende di Cinisello Balsamo (MI), una nella nuova Allianz Cloud di Milano (l’ex Palalido) e un’altra al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Ecco il calendario casalingo del Vero Volley fino all’11esima giornata di andata

Giornata 1

Sabato 19 ottobre - Ore 18 (diretta Rai Sport + HD)

PalaYamamay di Busto Arsizio

VERO VOLLEY MONZA - Allianz Milano

Giornata 3

Mercoledì 6 novembre - Ore 20.30

PalaYamamay di Busto Arsizio

VERO VOLLEY MONZA - Sir Safety Conad Perugia

Giornata 5

Mercoledì 13 novembre - Ore 20.30

PalaYamamay di Busto Arsizio

VERO VOLLEY MONZA – Consar Ravenna

Giornata 10

Domenica 1 dicembre - Ore 18

PalaDesio di Desio

VERO VOLLEY MONZA – Leo Shoes Modena

Giornata 11

Sabato 7 dicembre - Ore 20.30

PalaYamamay di Busto Arsizio

VERO VOLLEY MONZA – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Ecco il calendario casalingo della Saugella fino all’11esima giornata di andata

Giornata 2

Domenica 20 ottobre - Ore 17

Allianz Cloud di Milano

SAUGELLA MONZA - Zanetti Bergamo

Giormata 4

Giovedì 31 ottobre - Ore 20.30

Palazzetto dello Sport Salvador Allende di Cinisello Balsamo (MI)

SAUGELLA MONZA - Savino Del Bene Scandicci

Giornata 6

Sabato 9 novembre - Ore 20.30

PalaYamamay di Busto Arsizio

SAUGELLA MONZA – Lardini Filottrano

Giornata 9

Domenica 1 dicembre - Ore 17

Palazzetto dello Sport Salvador Allende di Cinisello Balsamo (MI)

SAUGELLA MONZA - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Giormata 11

Domenica 15 dicembre - Ore 17

Palazzetto dello Sport Salvador Allende di Cinisello Balsamo (MI)

SAUGELLA MONZA – Unet E-Work Busto Arsizio

