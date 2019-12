Pallavolo: doppio turno di Cev a Busto per la Saugella, poi il ritorno a Monza col “X-Mas Match” Doppio turno di Coppa Cev a Busto Arsizio poi il ritorno della pallavolo a Monza, dopo i due mesi di “esilio” per i live di X Factor alla Candy Arena: giovedì ritorno di Coppa per la Saugella al PalaYamamay, il 26 dicembre “X-Mas Match” contro Firenze.

Il doppio turno di Coppa Cev a Busto Arsizio fa da preludio al ritorno della pallavolo a Monza, dopo i due mesi di “esilio” per i live di X Factor alla Candy Arena. La Saugella Monza giovedì 19 dicembre gioca il ritorno dei sedicesimi della Cev Volleyball Cup 2020: riparte dal 3-0 (15-25, 12-25, 7-25) dell’andata, in meno di un’ora, contro le ucraine dell’Orbita ZNU Zodush Zaporizhzhya.

Squadre in campo alle 20.30, sempre al PalaYamamay; alla squadra di Dagioni basta vincere due set per volare agli ottavi di finale della manifestazione.

È l’ultimo impegno della serie casalinga “in trasferta”. Nel giorno di Santo Stefano il Consorzio Vero Volley ritroverà la Candy Arena con la Saugella Monza contro Il Bisonte Firenze, per un “X-Mas Match” speciale.

Inizio alle 17, ingresso unico a 2 euro per tutti. Animazione dedicata a cura del “match sponsor” speciale dell’evento: lo spettacolo teatrale “Charlie e la fabbrica di cioccolato” (in scena fino al 9 febbraio 2020 alla Fabbrica del Vapore di Milano).

La Cloud interna all’impianto per la condivisione di materiali, le iniziative speciali dedicate agli spettatori (come “Giocami Ancora”) le altre novità della “casa” del Consorzio torneranno protagoniste tra il 15 e il 16 gennaio, quando i big-match contro Conegliano, in serie A1 femminile, e Trento (per la SuperLega) apriranno il 2020.

Il Vero Volley di SuperLega chiude il 2019 sabato 21 dicembre, sempre al PalaYamamay alle 18, contro Kioene Padova.

