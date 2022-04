Pallavolo donne: Vero Volley Monza vince gara 1 dei quarti di playoff, Chieri battuta 3-0 Alla prima dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 la prima squadra femminile del Vero Volley Monza ha battuto 3-0 la Reale Mutua Fenera Chieri con parziali di 25-23, 25-20, 25-13. Mercoledì gara 2 in Piemonte.

Tutto bene per la prima squadra femminile del Vero Volley Monza alla prima dei quarti di finale dei playoff di Serie A1. Le monzesi di Marco Gaspari hanno battuto 3-0 la Reale Mutua Fenera Chieri con parziali di 25-23, 25-20, 25-13.

Muro solido, difesa pronta e attenta, contrattacco e servizio efficaci: una prova corale che ha permesso di recuperare qualche difficoltà di troppo in avvio per portare a casa in crescendo il risultato. Mercoledì in Piemonte c’è Gara 2, la sfida che potrebbe regalare a Monza il pass per la semifinale e a Chieri quello per allungare a Gara 3, da giocarsi eventualmente nuovamente in Brianza.

Pallavolo Vero Volley quarto finale playoff donne Monza Chieri - foto Vero Volley Monza

“Siamo state brave a recuperare il primo set dopo essere partite contratte, cosa che ci può stare nei Play-Off. Abbiamo dato tutte il 100%, giocando davvero una bella pallavolo sia individuale che di squadra. Cercheremo di chiuderla in Gara 2, per sfruttare un maggior riposo e la possibilità di allenarci maggiormente. Sappiamo però che non sarà facile, perché Chieri è una grande squadra e può darci filo da torcere. Quindi ora testa e concentrazione alla gara di mercoledì”, ha commentato la schiacciatrice Alessia Gennari.

Dello stesso avviso la centrale Anna Danesi: “Abbiamo fatto una buona prestazione ma c’è sicuramente da migliorare il modo in cui entriamo in campo. Soprattutto nel finale Chieri ci ha regalato alcuni momenti e non credo che questo ricapiterà in Gara 2 ed eventualmente durante il percorso, se andremo avanti. Cosa mi è piaciuto stasera? Siamo state brave nel muro-difesa e a mantenerci avanti dopo aver guadagnato il vantaggio. Ci aspetta una sfida in un palazzetto “caldo” ma dovremo avere la stessa determinazione e coesione di stasera”.

