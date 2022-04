Pallavolo donne: Monza vola in semifinale, Chieri battuta anche in gara 2 Le ragazze del Vero Volley Monza hanno battuto Chieri anche in Gara 2 dei playoff e hanno conquistato il biglietto per la Semifinale Scudetto della Serie A1. Affronteranno la vincente tra Novara e Cuneo.

Non servono supplementi: le ragazze del Vero Volley Monza hanno battuto Chieri anche in Gara 2 dei playoff e hanno conquistato il biglietto per la Semifinale Scudetto della Serie A1 femminile per la seconda stagione consecutiva, la terza in assoluto della sua storia.

Dopo il 3-0 in casa di Gara dei Quarti di Finale, le monzesi mercoledì hanno avuto la meglio su una combattiva Reale Mutua Fenera Chieri per 3-1. Ancora la coralità di gioco, lucidità nelle fasi chiave della sfida e tanta solidità in difesa e a muro i segreti della vittoria brianzola. I parziali dicono 23-25, 23-25, 25-23, 19-25.

Van Hecke mbvp della sfida con 20 punti, di cui 1 ace e 1 muro, Larson e Gennari protagoniste, super Parrocchiale e “solita” Danesi solida tra attacco e muro.

Pallavolo Vero Volley quarto finale playoff donne: Parrocchiale - foto Vero Volley

L’unico passaggio a vuoto nel terzo parziale quando, avanti 19-15, le lombarde calano d’attenzione e si fanno riprendere, cedendo il set. Monza ora attende l’esito di Gara 3 tra Novara e Cuneo: una delle due sarà il prossimo avversario delle rosablù nel penultimo atto dei Play-Off Scudetto.

“Siamo felicissime, perché Chieri è una ottima squadra che poteva darci del filo da torcere - ha commenato la centrale Sonia Candi - Dopo l’ottima Gara 1 dovevamo confermarci e portare a casa il risultato in un palazzetto molto caldo. L’abbiamo fatto e di questo siamo molto felici. Abbiamo avuto dei momenti di black-out durante il match, ma nel quarto, quando contava, abbiamo tirato fuori il nostro valore e le nostre qualità. Ora ci godiamo questo risultato e attendiamo la prossima sfidante in semifinale”.

