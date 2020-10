Pallavolo: Fabio Soli esonerato dal Vero Volley Monza

Fabio Soli non è più l’allenatore del Vero Volley Monza, il Consorzio ha annunciato di averlo sollevato dall’incarico. Fatale la sconfitta per 3-1 a Latina (la quarta in sei giornate). La squadra è stata temporaneamente affidata a Massimo Eccheli