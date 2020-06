Pallanuoto monzese in lutto per la morte dell’allenatore Diego Tisiot, 51 anni Dopo un passato alla guida della prima squadra allenava le giovanili della società. «Lasci tanti amici, tanti atleti. Con te abbiamo raggiunto la prima finale nazionale giovanile. Con te siamo andati in serie B per la prima volta» il ricordo del Nuoto Club Monza.

Pallanuoto monzese (e non solo) in lutto per la morte improvvisa, sabato 20 giugno, di Diego Tisiot, 51 anni, allenatore delle squadre giovanili (Under 15 e Under 17) del Nuoto Club Monza (del quale aveva anche guidato la prima squadra). Tisiot è stato colpito da un malore.

«Ciao Diego, troppo presto ci hai lasciato, così all’improvviso, inaspettato - si legge nella pagina Facebook della società - Lasci tanti amici, tanti atleti. Con te abbiamo raggiunto la prima finale nazionale giovanile. Con te siamo andati in serie B per la prima volta. Con te abbiamo incominciato questa avventura che si chiama “Nuoto Club Monza”. Una famiglia che ora piange terribilmente la tua scomparsa. Ci mancherai tantissimo. Ma siamo sicuri che lassù continuerai a tifare per noi, gioire per la nostre vittorie e disperarti per le nostre sconfitte. Non ti deluderemo. Vogliamo ricordati così, sorridente ed in mezzo ai “tuoi” ragazzi. Un abbraccio».

