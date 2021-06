Open day di nuoto e pallanuoto alla piscina di Brugherio Da giovedì 1 a sabato 3 luglio nella piscina di Brugherio open day di nuoto e pallanuoto per i più giovani in vista della ripartenza della stagione agonistica nel mese di settembre. Partecipazione gratuita, come prenotare.

Open day di nuoto e pallanuoto nella piscina dell’impianto sportivo Forus di Brugherio. Da giovedì 1 a sabato 3 luglio sono previsti per i più giovani in vista della ripartenza della stagione agonistica nel mese di settembre. Gli appuntamenti riservati alla pallanuoto saranno aperti a bambini e ragazzi nati tra il 2013 e il 2005 mentre quelli dedicati al nuoto saranno aperti a coloro che rientrano nelle fasce comprese tra gli esordienti C e gli assoluti, vale a dire i nati a partire dal 2013 per i maschi e dal 2014 per le femmine. A dirigere gli open day ci saranno i tecnici federali Jacopo Molina (nuoto) e Raffaella Pizzo (pallanuoto).

Giovedì 1 luglio e venerdì 2 luglio dalle 17.30 alle 19.30 spazio agli allenamenti di nuoto e pallanuoto con un ulteriore appuntamento fissato per sabato 3 luglio tra le 14.30 e le 16.30. Per partecipare agli open day è necessario prenotarsi contattando i numeri: 342 5588829 (nuoto) - 333 3500439 (pallanuoto) oppure scrivere una mail a: [email protected].

Gli open day sono ad accesso gratuito e saranno replicati nel corso dei weekend del mese di luglio (ulteriori dettagli sulla pagina Facebook del gestore).

