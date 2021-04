Nuoto, Sincro Seregno protagonista ai regionali alla Pia Grande di Monza Ottimi risultati del Sincro Seregno Asd ai Campionati regionali Fin di nuoto sincronizzato che si sono svolti domenica al Centro natatorio Pia Grande di Monza. Almeno duecento le sincronette in acqua provenienti da tutta la Lombardia.

I Campionati regionali Fin di nuoto sincronizzato domenica hanno animato il Centro natatorio Pia Grande di Monza con ottimi risultati del Sincro Seregno Asd e delle brianzole di Varedo. Almeno duecento le sincronette provenienti da tutta la Lombardia che si sono date appuntamento in acqua. Le gare prevedevano l’esecuzione di quattro esercizi obbligatori che venivano giudicati da una commissione composta da cinque membri per ciascuna tipologia di esercizio.

Nella categoria Ragazze Seregno ha prevalso su tutti, con il primo posto di Caterina Cucco con il punteggio di 75,708 e il terzo di Lara Pollini con 75,07. Bene anche le altre compagne di squadra: Giada Chieregato (quinta), Marta Perrucci (ottava), Sofia Trantino (undicesima), Beatrice Laboccetta (diciottesima) e Daria Perrucci (ventunesima). Più indietro le compagne di squadra Aurora Bragotto, Chiara Tigano, Martina Citterio, Marianna Girola, Alessia Abate, Linda Elezi, Annamaria Migliavacca, Isabella Pallini e Arianna Incorvaia, in una prova che visto impegnate ben novantasette concorrenti tra le quali anche le portacolori nel NP Varedo Gloria Cristiani, Matilde Tresoldi, Emma Verzeri, Isabella Rizzo, Krystely Brynzyla e Beatrice Bertacchi.

Tra le Esordienti A le seregnesi Alice Garraffo e Clarissa Buzzi hanno dominato la classifica rispettivamente con i punteggi di 64,615 e 62,495. Risultati importanti anche per le altre compagne di squadra Clara Modolo (quinta), Camilla Orsenigo (nona) e Sofia Maranò (decima), Emma Brandolini (quattordicesima), Alice Zadek (diciottesima).

In acqua hanno gareggiato anche Giada Galimberti, Martina Parravicini, Roberta Morello, Beatrice Cercone, Nicole Stampacchia, Giulia Altamore, Emma Muri, Aurora Denova, Jennifer Timis e le varedesi Cecilia Franchini, Fuxiao Alba Zhang, Serena Corbetta, Alice Colombo Casarino.

Tra le giovanissime Esordienti B, classe 2011, medaglia d’argento per la seregnese Maya Catalano con 57,111 punti. Buona prestazione per Rebecca Prina, Greta Cavallotti e Sofia Orsenigo, tra le prime dieci, davanti alle compagne Veronica Katic e Federica Arosio. Dominio seregnese nell’ultima gara della giornata riservata alle Juniores e Assolute con Giada Chieregato che ha conquistato l’ottimo punteggio di 76,294 staccando di oltre un punto la sua diretta avversaria, la milanese Carolina Piancatelli. In casa Sincro Seregno si plaude anche a Beatrice Laboccetta (tredicesima) e a Sofia Fogliardi (quattordicesima). In gara anche Clarissa Picciolo e Marta Perrucci oltre alla varedese Emma Ballabio.

