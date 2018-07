Renate Camilla Viganò vince la Traversata del Lario per la terza volta, con lei Fabio Maggioni e Michele Bonacina tutti tesserati Effetto per lo Sport Barzanò

Nuoto, Camilla Viganò regina del Lario: vince la Onno-Mandello per la terza volta consecutiva Il terzo sigillo di Camilla Viganò sulla Onno-Mandello. La nuotatrice di Renate ha vinto la Traversata del Lario, una classica delle acque libere, per il terzo anno consecutivo. Il 5 agosto attraverserà lo Stretto di Messina.

Il terzo sigillo di Camilla Viganò sulla Onno-Mandello. La nuotatrice di Renate ha vinto la Traversata del Lario, una classica delle acque libere alla 23esima edizione, per il terzo anno consecutivo: ha chiuso il percorso di 1,5 km col tempo di 20’02”, abbassando il limite dello scorso anno (22’08”). Una gara veloce che ormai riesce a interpretare nel migliore dei modi e che rappresenta una tappa di avvicinamento al grande appuntamento del 5 agosto con la traversata dello Stretto di Messina.

Domenica mattina sono stati in 650 a presentarsi al via: la ventenne brianzola, pettorale 349, ha chiuso quarta nella classifica assoluta. Davanti a lei solo Nicolò Zappettini e poi i compagni di squadra Michele Bonacina e Fabio Maggioni. Come lei sono tesserati per la società Effetto Sport di Barzanò e si allenano con Davide Varoli di Cesano Maderno.

Viganò, studentessa in Belle Arti a Brera, alla fine di giugno aveva vinto la vinto la Swim the Island nel lago di Garda a Sirmione: prima tra le donne e dodicesima in assoluto (su 450).

© RIPRODUZIONE RISERVATA