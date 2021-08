Nuoto, Alessia Silva vince alla traversata Arona-Angera: «Ogni volta ottime occasioni per mettermi alla prova»

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Alessia Silva, 18enne di Carate Brianza, ha vinto l’edizione 2021 della traversata Arona-Angera, andata in scena nella acque del Lago Maggiore domenica 29 agosto, nella categoria amatoriale/donne. La giovane nuotatrice agonista, specializzata nello stile a rana, ha avuto la meglio sulle sfidanti percorrendo gli 1,2 chilometri di traversata in 20 minuti.

“È la terza volta che mi cimento in questa traversata. È la mia preferita. Ci è stata data la possibilità di scegliere tra due diversi percorsi: la doppia traversata andata/ritorno di 2,4 chilometri o il percorso di sola andata tra Arona e Angera di 1,2 chilometri. Dopo oltre un anno di stop degli allenamenti causa Covid-19 ho optato per la traversata più breve. È stata sicuramente una sorpresa riuscire a classificarmi per prima, ma anche una rivincita. Nella scorsa edizione della tradizionale traversata Arona-Angera, infatti, sono arrivata seconda nel percorso di 2,4 km”, ha raccontato Silva, che da anni pratica nuovo agonistico alla piscina di Verano e fa parte del Csi di Como.

La caratese, con all’attivo un titolo italiano nella staffetta ai campionati del 2019 nella categoria “cadetti”, parteciperà sabato 4 settembre anche alla nuotata agonistica “Un Tuffo nella Storia”, intorno all’isola Comacina nel Lago di Como.

“Ho cominciato a fare le traversate su consiglio di mia mamma, che dopo anni di nuoto in vasca, mi ha spronata a provare ad allenarmi nelle acque di lago. E così ho fatto. Da anni mi alleno nuotando da Bellagio a Villa Carlotta. Le traversate sono delle ottime occasioni per mettermi alla prova”, ha concluso Silva.

