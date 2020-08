MONZA FESTA COMPLEANNO TINO BRAMBILLA MONZA FESTEGGIA BRAMBILLA PER I SUOI 80 ANNI (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza e il mondo dei motori piangono Tino Brambilla: pilota, campione di moto e automobilismo - FOTO Lunedì 3 agosto è morto Ernesto Brambilla, per tutti Tino. Aveva 86 anni ed è stato un grande protagonista dei motori a due e quattro ruote.

Monza piange un grande protagonista dei motori a due e quattro ruote. Lunedì 3 agosto è morto Ernesto Brambilla, per tutti Tino. Era nato il 31 gennaio 1934, aveva 86 anni. È stato pilota motociclistico e automobilistico e con il fratello minore Vittorio (scomparso nel 2001) ha scritto lunghe pagine delle competizioni anche internazionali, partendo dall’officina in via della Birona che avevano ereditato dal padre per approdare alla Ferrari.

LEGGI La storia dei fratelli Brambilla raccontata da Nestore Morosini

Nel 2015 gli era stato dedicato il libro “Tino Brambilla, mi è sempre piaciuto vincere” (Walter Consonni, Nada editore), racconto di una generazione di amanti del motorsport cresciuta in Brianza, a Monza, nel nome dei fratelli che correvano veloci.

MONZA tino brambilla

(Foto by Fabrizio Radaelli)

