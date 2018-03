MotoGp, Rossi e la Yamaha rinnovano per due anni: «Guidare la M1 mi fa stare bene» Insieme ancora per due anni, per una carriera che è sempre più da record. Valentino Rossi e la Yamaha hanno rinnovato la loro collaborazione per le stagioni 2019 e 2020. L’annuncio è stato dato giovedì 15 marzo, alla vigilia dell’inizio del nuovo campionato in Qatar.

Insieme ancora per due anni, per una carriera che è sempre più da record. Valentino Rossi e la Yamaha hanno rinnovato la loro collaborazione per le stagioni 2019 e 2020. L’annuncio è stato dato giovedì 15 marzo, alla vigilia del primo appuntamento dell’anno della MotoGp in Qatar (16-18 marzo). Per Rossi, 39 anni, è la stagione numero 23 nel motomondiale, la tredicesima con la Yamaha.

MotoGp: Valentino Rossi rinnova con la Yamaha - Foto Yamaha Racing

«Quando ho firmato il mio ultimo contratto, nel 2016, mi ero chiesto se sarebbe stato l’ultimo come pilota della MotoGP. Mi ero detto che avrei preso quella decisione nei due anni successivi. E sono giunto alla conclusione che voglio continuare perché correre, essere un pilota della MotoGP, ma soprattutto guidare la mia M1, è la cosa che mi fa sentire bene – ha commentato il Dottore - Avere l’opportunità di lavorare con il mio team, con Silvano, Matteo e tutti i miei meccanici, e lavorare con tutti gli ingegneri giapponesi, Tsuji-san e soprattutto Tsuya-san, è un piacere. Sono felice. Voglio ringraziare la Yamaha, Lin Jarvis e Maio Meregalli in particolare, per la loro fiducia in me, perché la sfida è difficile: essere competitivi fino a 40 anni. So che sarà difficile e richiederà sforzi da parte mia e un sacco di allenamento, ma sono pronto, non mi manca la motivazione. È per questo che firmo per altri due anni».

Rossi e la M1 hanno già scritto pagine importanti della storia del motociclismo: il marchigiano è il pilota Yahama più titolato della storia con 56 vittorie, 43 secondi posti e 35 terzi in 206 gare. E con sei podi nella stagione scorsa (con vittoria in Olanda), il Movistar MotoGp Team punta a giocare un ruolo da protagonista per il titolo 2018.

«Il biennale di Valentino è un ottimo modo per iniziare la stagione – ha commentato il Team director brianzolo Massimo Meregalli - La notizia potrebbe non essere una grande sorpresa perché Valentino ha chiarito che voleva continuare a correre, ma la riconferma sarà sicuramente una buona notizia per i suoi fan in tutto il mondo. È stato molto facile raggiungere un accordo insieme: come team abbiamo bisogno di piloti in grado di vincere e di fare ciò che serve per raggiungere l’obiettivo. Avere firmato Maverick e Valentino per il 2019-20 ci consente di concentrare tutte le nostre energie nella stagione 2018 e di puntare in alto in ogni Gran premio. Promette di essere una stagione altamente competitiva»

