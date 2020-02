Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, serata speciale per San Patrignano con Vero Volley e Ucid Martedì sera la Candy Arena di Monza ha ospitato la Charity Dinner con cui il Consorzio Vero Volley e Ucid Monza e Brianza hanno portato alla scoperta dell’esperienza della Comunità di San Patrignano.

Un evento speciale alla scoperta dell’esperienza della Comunità di San Patrignano. È andato in scena a Monza martedì sera alla Candy Arena, palcoscenico della Charity Dinner organizzata da Alessandra Marzari, ambasciatrice di San Patrignano e presidente del Consorzio Vero Volley, e Aldo Fumagalli, presidente Ucid di Monza e Brianza. La serata ha mostrato agli ospiti una gallery fotografica che ha ripercorso gli oltre 40 anni di San Patrignano, fondata nel 1978 e che nel tempo ha accolto oltre 26mila giovani con problemi di tossicodipendenza.

“Il primo ringraziamento va a mio marito Aldo – ha spiegato Marzari in apertura - e a Letizia Moratti, per il suo costante impegno. Vorrei anche ringraziare Beatrice Venezi, ma soprattutto i ragazzi di San Patrignano. Il loro è un percorso difficile ma fantastico: lì il bene esiste davvero. È anche per questo che mi auguro che questa serata vi rimanga nel cuore”.

Un intervento cui hanno fatto eco le parole di Aldo Fumagalli: “San Patrignano è una macchina umana, che trasforma le persone e le migliora. A San Patrignano si è irradiati di energia umana: invito tutti ad andarci, da lì si esce persone migliori”.

A chiudere i saluti di benvenuto e l’introduzione alla serata è stata l’ospite d’onore, Letizia Moratti, presidente della Fondazione San Patrignano: “Conosco San Patrignano da più di 40 anni: è una storia d’amore, nata per volontà di persone che sapevano guardare oltre. La meraviglia è credere in ragazzi che arrivano da infelicità estreme. Vorrei fare tanti ringraziamenti, ma mi soffermo in particolare su Alessandra e tutti voi, che siete la testimonianza più grande di vicinanza e di aiuto”.

Dopo la cena, servita sul campo da gioco delle prime squadre del Consorzio Vero Volle, è stata Beatrice Venezi con l’Orchestra Milano Classica a mandare in scena un autentico show.

Venezi, la prima direttrice d’orchestra donna in Italia e la più giovane in Europaha diretto “Opera Pop, una storia in lirica”.

