Monza, Saugella in semifinale del campionato di pallavolo A1: «Vogliamo arrivare fino in fondo» Le ragazze della Saugella strappano in casa il biglietto per la semifinale del campionato femminile di A1 di pallavolo: «Ora fino in fondo» dice la centrale Anna Danesi dopo la vittoria con Chieri.

«Stasera abbiamo tirato fuori tutto il nostro carattere e le qualità che abbiamo» ha detto Anna Danesi, centrale della Saugella Monza, dopo la vittoria per 3-1 contro Chieri, vittoria che vale per le ragazze la semifinale scudetto di serie A1 di pallavolo.

Il match è stato disputato nella giornata di Pasqua all’arena monzese: “Una performance a tratti devastante, alternata a piccoli black-out ben sfruttati dalle ospiti, permettono alla prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley di domare la generosa e mai doma formazione ospite nella decisiva gara 3 dei quarti di finale” dice la società di casa commentando la partita in attesa della sfida-finale con Novara, che inizia mercoledì 7 aprile nella città piemontese. Il secondo turno è in agenda sabato 10 aprile all’arena di viale Stucchi.

«Faccio i complimenti a Chieri per come ha giocato - ha detto ancora Danesi -. La prestazione più bella l’abbiamo sicuramente fatta in Gara 1, mentre in Gara 2 ci hanno creato problemi. Avendo fuori Bosio e Perinelli, sapevamo che avrebbero puntato tanto su due giocatrici soprattutto e noi siamo state brave a limitarle nei momenti caldi del match. Ora Novara in Semifinale? Sarà un avversario diverso da Chieri. Noi contro di loro in campionato, in questa stagione, abbiamo sempre espresso una bella pallavolo: vogliamo arrivare fino in fondo, questo è il nostro obiettivo».

Saugella Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 3-1

(25-19, 25-22, 18-25, 25-15)

Saugella Monza: Orthmann 19, Heyrman 8, Orro 4, Meijners 4, Danesi 14, Van Hecke 11, Parrocchiale (L), Begic 4, Obossa 1, Squarcini. Non entrate: Negretti (L), Davyskiba, Carraro. All. Parazzoli.

Reale Mutua Fenera Chieri: Mazzaro 8, Grobelna 14, Frantti 14, Alhassan 8, Mayer 2, Villani 10, De Bortoli (L), Marengo 1, Laak, Gibertini, Zambelli. Non entrate: Meijers, Bosio (L), Sturaro. All. Bregoli.

