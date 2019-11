Monza, riscatto Saugella: Filottrano cede in soli tre set Convincente vittoria della Saugella che inanella la seconda vittoria del campionato con una prestazione convincente. Parrocchiale mvp del match

Sul campo di Filottrano la Saugella risorge e mette e a segno la seconda vittoria stagionale con una prestazione convincente. Un 3-0 sonante che ridà un po’ di fiato alla formazione allenata da Massimo Dagioni.

La Lardini Filottrano è stata battuta in modo perentorio in una serata peraltro segnata dal doveroso ricordo di Alberto Nespoli, direttore generale della Pro Victoria Pallavolo Monza, che è stato ricordato con un minuto di silenzio.

Una partita in cui le monzesi hanno messo in evidenza la Parrocchiale, giudicata migliore giocatrice del match, ma anche Ortolani e Meijners che si sono fatte valere in attacco. Una buiona prestazione anche in termine di determinazione per le ragazze brianzole che hanno rintuzzato i tentativi delle avversarie di rimanere in partita

Saugella Monza – Lardini Filottrano 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)

Saugella Monza: Skorupa, Orthmann 11, Danesi 9, Ortolani 12, Meijners 12, Heyrman 8; Parrocchiale (L). Squarcini. N.e. Mariana, Di Iulio, Obossa, Bonvicini. All. Dagioni

Lardini Filottrano: Papafotiou 1, Angelina 14, Grant 7, Nicoletti 5, Partenio 8, Mancini 2; Bisconti (L). Pirro, Bianchini 6, Moretto 2. N.e. Pogacar, Sopranzetti. All. Schiavo

