Monza Power Run scalda i motori: iscrizioni per la corsa pazza e benefica in programma a luglio Torna la “Monza power run”, l’evento sportivo e solidale unico nel suo genere, in programma il 23 e 24 luglio 2022. Organizza Lele Forever.

Torna dopo due anni di stop forzato causato dal Covid, la “Monza power run”, l’evento sportivo e solidale unico nel suo genere, in programma il 23 e 24 luglio 2022. Nonostante manchino ancora più di 140 giorni, con marzo aprono le iscrizioni per i diversi percorsi: quello di 12 e 21 chilometri e quello più leggero, di 6 chilometri, in programma per il 24 luglio. A promuovere l’evento è l’associazione “Lele forever” che da oltre vent’anni lo organizza per sostenere i progetti del reparto di ematologia adulti dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Come sempre a farla da padrone sarà la volontà di divertirsi e lo spirito goliardico dei partecipanti che potranno mettersi in moto travestiti e truccati come vorranno, pronti a superare i 22 ostacoli disposti lungo il percorso.

Partenza e arrivo a Villasanta.In occasione dell’edizione 2019, l’ultima prima della pandemia, erano stati raccolti 60mila euro, fondi che poi utilizzati per l’ampliamento di casa Lele & Lory con la realizzazione di due bilocali per ospitare malati immunodepressi in cura all’ospedale San Gerardo di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA