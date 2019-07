Monza Power Run 2019 ai nastri di partenza: weekend oltre gli ostacoli a Villasanta La settima edizione della Monza Power Run è pronta a tornare a Villasanta nel weekend del 6 e 7 luglio, con partenza per la 12 chilometri sabato alle 18 da piazza Europa, mentre la 5 chilometri si disputa il giorno successivo dalle 17.

La settima edizione della Monza Power Run sarà ancora più spettacolare con ostacoli studiati nei minimi particolari per divertirsi e fare del bene. La corsa podistica non competitiva è pronta a tornare a Villasanta nel weekend del 6 e 7 luglio, con partenza per la 12 chilometri sabato alle 18 da piazza Europa, mentre la 5 chilometri si disputa il giorno successivo dalle 17. Quattro le parole chiave: originale, solidale, goliardica e sportiva. Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito ufficiale www.monzapowerrun.it.

«Abbiamo al momento 1.600 iscritti e puntiamo ai 2000 – ha raccontato nei giorni scorsi Lorenzo Galli, volontario di Lele Forever e tra i più attivi ideatori delle due gare - Abbiamo architettato diversi ostacoli come l’elettro-shock nel parco di Monza, i tubi appesi in aria con potenti scrosci d’acqua in piazza del Comune, un particolare ponte sulla sopraelevata dell’autodromo e tante altre novità. Tra l’altro siamo particolarmente contenti perché ogni anno che passa questa manifestazione cresce sempre di più con le immancabili balle di fieno da superare e quest’anno bisognerà anche spostare degli pneumatici da trattore».

radaelli Villasanta - Power run 2018

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Insomma non ci si annoierà di certo e Roberto Brandazzi, fondatore di Lele Forever, sottolinea come «quando abbiamo iniziato non pensavamo di crescere così tanto. Inoltre il nostro sodalizio vive grazie a tanti volontari e agli amici che hanno potuto conoscere Gabriele. Abbiamo da poco concluso la kermesse “Lele Forever in festa” e ci stiamo buttando in questa nuova iniziativa. Inoltre stiamo lavorando per ristrutturare una casa in val Brembana per ospitare bambini malati di leucemia».

Ostacoli stravaganti realizzati in un anno di progettazione e lavoro, ostacoli da superare tra città, parco e autodromo, voglia di divertirsi e essere d’aiuto .

«Per noi vedere questa associazione collaborare con altri sodalizi del territorio per organizzare la Monza Power Run è come vincere al Totocalcio – ha concluso il sindaco Luca Ornago - Tra l’altro questo sarà l’ultimo anno che la corsa partirà da piazza Europa perché poi l’area verrà riqualificata e ci vorrà del tempo prima di poterla riutilizzare». Tutto il ricavato sarà destinato a Lele Forever.

In piazza Europa c’è anche il villaggio gara - dalle 14 di sabato - con i trucks dello street food e lo Street Runners Party, i dj set e i concerti. Sabato alle 21.30 “Safari Live” Jovanotti tribute band, domenica alle 20.30 “Michele Tomatis” visual live music.



IL PERCORSO

Monza Power Run 2019 il percorso

