Monza, pattinaggio: che emozione per Andrea alla sua prima medaglia d’oro Andrea Clementi, 8 anni, nuovo componente della dell’Asd Corona Ferrea, è stato il più giovane atleta della società presieduta dal 1995 da Anna Colzani a scendere in pista a Monza per la prima fase dei campionati.

Piccolo, emozionato e vincente. Andrea Clemente, 8 anni appena, alunno di terza elementare, ha vinto la medaglia d’oro ai campionati regionali Fisr di pattinaggio artistico nella categoria Giovanissimi B. Nuovo componente della famiglia rotellistica dell’Asd Corona Ferrea, Andrea è stato il più giovane atleta della società presieduta dal 1995 da Anna Colzani a scendere in pista a Monza per la prima fase dei campionati.

«Un bambino dolcissimo- spiega la presidente- prima della gara ha confidato a me e alla sua allenatrice che non sentiva più il cuore. Lo abbiamo rassicurato dicendogli: adesso vai a pattinare, il tuo cuore lo cerchiamo dopo!». Andrea si è tranquillizzato. Ha indossato il suo costumino di gara, ha inforcato i pattini e ha eseguito un esercizio senza sbavature che gli è valso il gradino più alto del podio.

«E’ un atleta molto promettente-afferma Anna Colzani-che sicuramente si farà notare in altre occasioni. Malgrado l’emozione, in gara è stato grintoso e determinato». Nel frattempo, il settore agonistico della società fondata nel 1983 prosegue gli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti. «Un graduale ritorno alla normalità che non può che farci bene» conclude la presidente.

