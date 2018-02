Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA calcio Monza Lucchese (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, Monza: non basta un buon secondo tempo, passa la Carrarese Trasferta senza punti per il Monza che torna dalla toscana con una sconfitta rimediata contro la Carrarese con un gol subito nel primo tempo su tiro di Coralli

Non è bastato un buon secondo tempo al Monza per uscire indenne dal campo della Carrarese. I biancorossi hanno tentato di recuperare il gol subito da Coralli (tiro da fuori solo deviato) al minuto 39 del primo tempo ma non ci sono riusciti. I toscani hanno colpito una traversa nei minuti finali del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA