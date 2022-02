Monza, nel Parco la terza prova del Campionato brianzolo di campestre Sabato 19 febbraio la terza prova del Brianzolo di corsa campestre disputata al Parco di Monza: tutti i risultati della competizione disputata da 348 atleti. Tutti i risultati.

Sono stati 348 gli atleti che hanno partecipato alla terza prova del Campionato brianzolo di corsa campestre disputata sabato pomeriggio, 19 febbraio, nel Parco di Monza sul classico tracciato ricavato nei pressi di Cascina San Fedele ben organizzata dai dirigenti e da un gruppo di volontari del Gp.Villasantese.

La gara più partecipata è stata quella riservata ai Master che comprendeva le categorie dai cinquant’anni in su e che ha visto 167 concorrenti (particolarmente numerosi quelle provenienti da società bergamasche e bresciane) impegnarsi con tutte le loro energie per conquistare il titolo di campione lombardo. In questo raggruppamento ai primi tre posti si sono posizionati, nell’ordine, Roberto Pedroncelli (Gp.Santi Nuova Olonio) che con la seconda vittoria fila ha stampato il tempo di 20’51”, quindi Alessandro Galenti (Libertas Valsabbia) in 21’20” e Stefano Lissoni del Gruppo Ethos Running Team di Vimercate in 21’29”.

Seconda gara. Con tutte le categorie femminili e gli juniores a dominare sono stati proprio quest’ultimi: a raggiungere il traguardo per primo dopo 10’55” è stato Leonardo Nelli (Sport Club Brescia) che ha preceduto di una manciata di secondi Marco Anselmo Di Stefano (Polisp.Besanese – Besana B.) in 11’19” e Daniele Corti (Atl.87 Oggiono) in 11’30”. Prima classificata tra le donne Caterina Dall’Ara (Free Zone). Da evidenziare la terza vittoria di fila per Barbara Corsini (I Gamber de Cuncuress).

Terza gara. Primi tre posti sul podio sono stati conquistati da Salvatore Gambino (Runners Milano) con il crono di 18’54”, che ha preceduto Mattia Sottocornola (Atl.Lecco) in 19’05” e Filippo Ba atletica accreditato di importanti risultati nelle corse su strada, in 19’36”. Il Campionato Brianzolo proseguirà sabato 26 febbraio a Desio con la quarta prova organizzata dai Runners Desio.

Classifiche gara disputata nel Parco di Monza

Categoria M50 – 1° Alessandro Galenti (Libertas Valsabbia), 2° Stefano Lissoni (Gruppo Ethos Running Team - Vimercate), 3° Roberto Sopini (Atl.Paratico).

M55 – 1° Roberto Pedroncelli (Gp.Santi Nuova Olonio), 2° Marco Premoli (Atl.Paratico), 3° Oscar Balbiani (Atl.Lecco).

M60 – 1° Michelangelo Morlacchi (Runners Bergamo), 2° Luigi Pierangelo Testa (Atl.Paratico), 3° Francesco Barletta (Euroatletica Paderno D.).

M65 – 1° Pieralberto Tassi (Atl.di Lumezzane), 2° Lino Cicci (Atl.Paratico), 3° Leandro Sgrò (Canturina Pol.S.Marco – Cantù).

M70 – 1° Guerino Ronchi (Atl.di Lumezzane), 2° Aurelio Moscato (Pol.Libertas Cernuschese), 3° Eligio Melesi (Team Pasturo).

M75 – 1° Luciano Faragna (Atl.Paratico), 2° Duilio Volpini (Csi Morbegno), 3° Edgardo Locatelli (Us.San Maurizio).

M85 – 1° Remo Andreolli (Atl.Cinisello)

Junior femminile – 1° Letizia Cutaia (Sport Club Brescia), 2° Alfonsina D’Auria (Us.Milanese).

Promesse femminile: 1° Caterina Dall’Ara (Free Zone). 2° Nadia Corti (Blu Frida), 3° Serena Mancuso (Atl.Andromeda).

Senior femminile: 1° Martina Bilora (Esc.Falchi Olginatesi), 2° Martina Ripamonti (Pol.Team Brianza Lissone), 3° Chiara Fumagalli (I Bocia Verano B.)

SF35 – 1° Antonia Giancaspero (Runners Milano), 2° Elvira Marchianò (Milano Atletica), 3° Valeria Colombo (Pol.Carugate).

SF 40 – 1° Giovanna Terraneo (Marciacaratesi), 2° Monica Vagni (Atl.Paratico), 3° Antonella Sirtori (Cremella).

SF 45 – 1° Roberta Locatelli (Atl.Paratico), 2° Anna Grazia Barone (Road Runners Club Milano), 3° Daniella Busnelli (Gruppo Ethos Running Team - Vimercate).

SF 50 – 1° Barbara Corsini (I Gaber de Cuncuress), 2° Nadia Calvi (Atl.Paratico), 3° Elena Agnese Bugatti (G.Alpinistico Vertovese).

SF 55 – 1° Emma Carrara (Atl.Lumezzane), 2° Nives Carrobbio (Atl.Paratico), 3° Daniela Gilardi (Sev Valmadrera).

SF 60 – 1° Elisa Pelliccioli (Atl.Lumezzane), 2° Carmen Piani (Al.Lecco), 3° Donzilla Lopes Cardoso (Gruppo Ethos Running Team - Vimercate).

SF65 – 1° Iole Ronchi (Atl.Paratico), 2° Antonella Cimarchi (Atl.Lumezzane), 3° Irene Tintori (Gs.Avis Seregno).

SF 70 – 1° Annamaria Galbani (Atl.Abbiategrasso), 2° Marilena Cenedella (Atl.Ambrosiana), 3° Cristina Di Mario (Maratoneti Cassano).

Senior maschile – 1° Mattia Sottocornola (Atl.Lecco), 2° Alessandro Riva (Gsa Cometa), 3° Davide Perego (Falchi Lecco).

Promesse maschile – 1° Federico Murero (Pol.Team Brianza Lissone),2° Alessandro De Ponti (idem), 3° Matteo Mandelli (Polisp.Besanese).

SM 35 – 1° Filippo Ba (G.Alpinistico Vertovese), 2° Alberto Cavagnini (San Rocchino), 3° Mattia Bertocchi (Runners Milano).

SM 40 – 1° Salvatore Gambino (Runners Milano), 2° Giovanni Bosio (G.Alpinistico Vertovese) 3° Marco Vittorio Fumagalli (Runners Bergamo).

SM 45 – 1° Renato Tosi (Atl.Paratico), 2° Michele Dall’Ara (G.Alpinistico Vertovese), 3° Paolo Giorgio Consolandi (Pol.Carugate.

Nella foto 1 – Cesare Regondi (Gs.Avis Seregno) guida un gruppo di concorrenti

Foto 2 – Barbara Corsini (I Gamber de Cuncuress)

