Monza-Montevecchia 2022: dal 10 marzo via alle iscrizioni

Si apriranno il 10 marzo alle 10 sul sito Endu.net le iscrizioni alla decima edizione della Reale Mutua Monza-Montevecchia eco trail, la MoMot, organizzata dal Monza Marathon Team, in programma il 22 maggio con partenza alle 8.30. Duecentocinquanta le coppie attese al via dalla scalinata della Villa Reale. Una gara a cronometro, inserita nel calendario Fidal, da correre lungo un percorso duro e selettivo.

Sono 33,5 chilometri quelli da affrontare, prevalentemente off road con dislivello positivo di 700 metri. Dai Giardini Reali, passando per i guadi della Valle del Pegorino, oltre i sali e scendi dei Colli Briantei per arrivare al Santuario di Montevecchia per poi scendere gli ultimi chilometri che portano al campo sportivo. Confermato il “cancello orario” al km 26 e quindi la cronoscalata che porta alla piazzetta di Montevecchia, il tratto che più mette alla prova gli atleti. Il tempo limite di percorrenza è di 4 ore e 15 minuti. Anche quest’anno si terrà il “Trofeo della Velocità”, che affiancherà il consueto e temutissimo “Gran Premio della Montagna”, tratti cronometrati con classifica e premiazione speciale.

Non mancheranno il Trofeo Elio e Matteo, un riconoscimento speciale che andrà al corridore più giovane che terminerà la gara, un ricordo in memoria di due giovanissimi atleti monzesi scomparsi prematuramente.

Le squadre finisher (quelle che arriveranno nel tempo massimo di 4 ore e 15) riceveranno la eco-medaglia commemorativa. Oltre quattromila sono gli atleti che in questo decennio hanno partecipato alla manifestazione, tra i quali tre i campioni del mondo: Monica Casiraghi, Giorgio Calcaterra e Tommaso Vaccina. Alla parte agonistica si affiancherà la charity. Con l’edizione di quest’anno si supererà la quota simbolica di 100 mila euro donati in beneficenza. La quota di iscrizione costa 110 euro a coppia di cui 50 saranno devoluti ai due progetti charity scelti dal comitato organizzatore.

Presentazione Monza Montevecchia 2022

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Una quota andrà alla compagnia teatrale di Monza Il Veliero, progetto educativo, formativo e terapeutico per persone diversamente abili e l’altra quota sarà destinata per l’allestimento di un furgone del comune di Montevecchia per il trasporto di persone con disabilità. Inoltre, la a realizzazione del pettorale artistico degli atleti è stata affidata a Facciavista, un progetto di inclusione che ha lo scopo di valorizzare le potenzialità artistiche di persone autistiche. Collaborano con il MMT alla realizzazione della manifestazione SAM - Società Alpinisti Monzesi, Runners Desio, City Angels, ARI (Associazione Radioamatori), FISAR Monza e Brianza. La gara è gemellata con il Valtellina Wine Trail, con cui condivide lo spirito eco e i panorami mozzafiato. Più di cento i volontari che si metteranno a disposizione dell’organizzazione che indosseranno una speciale t-shirt realizzata grazie a uno sponsor.

