Monza, luci tecnologiche al Brianteo: posate le quattro torri della nuova illuminazione led Al Brianteo sono state posate le quattro torri faro per il nuovo impianto di illuminazione led. Andranno a sostituire al più presto il vecchio impianto e renderanno lo stadio di Monza uno dei più tecnologici in Italia in fatto di illuminazione

Qualcosa è già cambiato. Sono state installate negli ultimi giorni le nuove torri faro che renderanno lo stadio Brianteo di Monza uno dei più tecnologici in Italia in fatto di illuminazione. I lavori sono iniziati la scorsa settimana e venerdì erano già visibili le novità: chi passa accanto allo stadio non potrà non notare le torri di cinquanta metri che andranno a sostituire al più presto il vecchio impianto.

Monza stadio Brianteo installazione nuovo impianto luci led

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Lo stadio Brianteo viene dotato di un impianto di illuminazione con luci led della potenza di 1200 lux (contro l’attuale 500 lux) già adeguato a quanto richiesto dalle normative della serie B (le licenze nazionali che dalla prossima stagione richiedono una potenza di almeno 800 lux).

“Il nuovo impianto, oltre all’uniformità richiesta, garantirà un notevole risparmio dei costi energetici grazie alla tecnologia LED. Inoltre, l’impianto di illuminazione non avrà nulla da invidiare ai migliori stadi d’Europa in quanto la sarà controllato da una regia DMX che consentirà di poter fare spettacolari giochi di luce, diventando così il secondo stadio in Italia con questa caratteristica”, aveva spiegato la società biancorossa prima dell’estate. L’altro stadio dotato di tale tecnologia è lo Juventus Stadium di Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA