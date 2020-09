Le Frecce tricolori a Monza per il Gp (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: le Frecce Tricolori in volo per la ricognizione in attesa dell’esibizione per il Gp di Formula 1 Volo di ricognizione a Monza nella mattinata di sabato 5 settembre per le Frecce Tricolori: domenica 6 si esibiranno come tradizione poco prima della partenza del Gp di Formula 1.

Ricognizione aerea delle Frecce Tricolori nella tarda mattina di sabato 5 settembre: poco dopo le 11 la città di Monza ha sentito l’atteso rumore degli aerei della pattuglia acrobatica nazionale, uno degli appuntamenti più attesi del Gran premio di Formula 1 in programma domenica 6 settembre all’autodromo.

E forse esibizione ancora più attesa in un anno in cui saranno pochi a poter mettere piede dentro il circuito nazionale per assistere alla gara a causa delle restrizioni Covid che hanno chiuso le porte della Formula 1 al pubblico. Il volo delle Frecce tricolori domenica 6 giugno è atteso come tradizione poco prima della partenza della gara, in agenda alle 15.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA