Monza, la curva Parabolica sarà intitolata a Michele Alboreto. Spostato il tram storico degli “Amici dell’autodromo”

Giorni di importanti novità all’autodromo di Monza. La prima è che in occasione del prossimo Gran Premio d’Italia, in programma nel weekend 11-12 settembre, a vent’anni dalla scomparsa avvenuta il 25 aprile 2001 nel corso di un test sul tracciato tedesco del Lausitzring, l’Autodromo Nazionale di Monza ricorderà il pilota milanese intitolando con il suo nome la curva Parabolica. La cerimonia si terrà sabato 11 - giorno della Sprint Qualifying di Formula 1 - alla presenza della moglie Nadia e dei famigliari, di Sticchi Damiani, del presidente e Ceo di F1 Stefano Domenicali, e del presidente di «Autodromo Nazionale Monza» Giuseppe Redaelli. A darne notizia sui social è stato uno dei più grandi amici di Alboreto, Oscar Berselli.

I lavori di spostamento del vecchio tram

Intanto non sono passate certo inosservate le operazioni di spostamento del vecchio tram, casa-vetrina all’interno del circuito per gli “Amici dell’autodromo” da quanto era stato acquistato nel febbraio del 1981 da Atm per 150mila lire. La zona dove si trovava, finora, proprio davanti al padiglione-museo con la caratteristica copertura ad ali di gabbiano, sarà completamente rinnovata. Per questo motivo il mezzo è stato spostato, in accordo tra Sias e Amici dell’autodromo, di poche decine di metri. in una zona nascosta, dietro l’ex casa Ferrari, oggi casa Brembo alle spalle della variante Ascari. Non sarà dunque utilizzato come vetrina nei giorni del Gran Premio, ma tornerà visibile al termine dei lavori, quando raggiungerà la sua collocazione definitiva, davanti a casa Brembo.

Le operazioni di spostamento hanno richiamato numerosi curiosi

