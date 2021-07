Monza - Juventus: niente pubblico al Brianteo ma in diretta su Italia Uno L’annuncio in un comunicato della società biancorossa: «Le vigenti norme prevedono 1.000 spettatori al massimo, AC Monza e Juventus non intendono scontentare nessuno dei loro sostenitori e, poiché la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno, hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso».

La sfida è suggestiva e avviene dopo sei anni di assenza del trofeo Luigi Berlusconi: c’è attesa per Monza - Juventus che si disputerà all’U-Power Stadium di Monza il 31 luglio.

Senza pubblico però (ma in diretta tv su Italia Uno). Il perché lo spiega la società biancorossa in un comunicato ufficiale: «Dopo sei anni di assenza torna il trofeo Luigi Berlusconi, gara amichevole che ha rappresentato dal 1991 un grande classico del calcio estivo italiano. L’edizione numero 25 si disputerà all’U-Power Stadium di Monza sabato 31 luglio alle 21. A sfidare la Juventus sarà l’AC Monza, che subentra all’AC Milan nell’organizzazione del Trofeo dedicato alla memoria di Luigi Berlusconi, padre dei Presidenti Silvio e Paolo Berlusconi.

Da quest’anno in poi saranno dunque i Biancorossi ad ospitare una squadra che, nel corso della sua storia, abbia vinto almeno una volta la Coppa dei Campioni/Champions League oppure la Coppa Libertadores. La gara sarà visibile in diretta tv su Italia Uno.

In caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

Come noto, le vigenti norme prevedono che il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000. AC Monza e Juventus non intendono scontentare nessuno dei loro sostenitori e, poiché la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno, hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso».

