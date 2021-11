Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, infortunio superato: Matteo Pessina convocato in Nazionale dal ct Mancini Matteo Pessina, il calciatore monzese in forza all’Atalanta, torna a vestire l’azzurro: è atteso a Coverciano in vista delle sfide a Svizzera (venerdì 12 a Roma) e Irlanda del Nord (lunedì 15 a Belfast) valevoli per le qualificazioni mondiali.

Ha annunciato domenica 7 novembre su Instagram il “ritorno” dopo aver superato l’infortunio al flessore della coscia destra, 24 ore più tardi Matteo Pessina è stato convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini. Il giocatore monzese, in forza all’Atalanta, torna a vestire l’azzurro: il suo nome (insieme a quello di Cataldi) è stato scelto da Mancini per sopperire alle assenze a centrocampo di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Pessina riprende a giocare dopo lo stop che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Il calciatore è atteso a Coverciano in vista delle sfide a Svizzera (la più delicata, in programma venerdì 12 a Roma) e Irlanda del Nord (lunedì 15 a Belfast) valevoli per le qualificazioni mondiali.

