Monza: in autodromo torna la Run4Piro in ricordo di Fabrizio Pirovano

In marcia in ricordo del campione di motociclismo di Biassono Fabrizio Pirovano: è la Run4Piro, l’iniziativa in programma all’autodromo di Monza domenica 15 dicembre con uno scopo benefico. Una corsa solidale in memoria di Fabrizio Pirovano. Si tratta della quarta edizione della marcia non competitiva che inizia con il ritrovo nell’area parabolica alle 8.30. L’iscrizione all’evento ha un costo di 10 euro a persona che saranno interamente devoluti alla Fondazione Oncologia Niguarda onlus.

Tre i percorsi tra cui scegliere, con partenza alle 9.30: 2,5 km, 5,8 km e 11,6 km. I primi mille iscritti riceveranno in omaggio una t-shirt commemorativa. Al termine dell’evento verrà offerta una fetta di panettone a tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni: oncologianiguarda.org.

