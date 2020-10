Monza: il Museo del ciclismo del Ghisallo celebra i 100 anni di Fiorenzo Magni Sabato 3 ottobre il Museo del ciclismo del Ghisallo inaugura la mostra dedicata ai 100 anni di nascita di Fiorenzo Magni: “Eroico, leonino, irriducibile, Magnifico”.

Eroico, leonino, irriducibile, magnifico: in un nome, Fiorenzo Magni. Così il Museo del ciclismo del Ghisallo celebra Fiorenzo Magni, il ciclista monzese scomparso nel 2012. L’appuntamento è a partire da sabato 3 ottobre e fino al primo novembre (e poi da marzo a maggio, dopo lo sospensione stagionale), quando sarà aperta la mostra “Magnifico” dedicata a Magni nel centenario della sua nascita (a Vaiano, dicembre 1920). L’inaugurazione è per le 11 anche in diretta web.

Fiorenzo Magni fotografato nella sua villa di Monticello Brianza

“Una mostra dedicata ai 100 anni di Fiorenzo Magni, una ricostruzione fotogiornalistica del centenario di questo grande atleta, campione, uomo che ha dedicato 100 anni e più al ciclismo. 100 anni e più perché grazie al suo museo e adesso anche a questa mostra (tradizionale e multimediale) tutta la storia del ciclismo va avanti” scrive il museo stesso che segnala come la direttrice Carola Gentilini abbia riunito il suo team capitanato da Antonio Molteni, presidente della Fondazione, e “coinvolgendo tutti ha fatto in modo che la rassegna scattasse dalle tre sale dedicate alle mostre temporanee nel museo di Magreglio, accanto al Santuario, proprio quando scatterà dalla Sicilia il Giro d’Italia 2020”.

Fiorenzo Magni al balcone del Bar Moderno a Monza

“Un omaggio dovuto” aggiunge l’istituzione di Magreglio per “Il fuoriclasse toscano naturalizzato in Brianza dove ha vissuto e concretizzato i suoi più grandi progetti”, di cui sarà possibile rivivere attraverso immagini e parole la storia dell’atleta e dell’uomo. “Un uomo tutto, un uomo vero, come lo descrive Gian Paolo Ormezzano in sei parole”. E allora carriera, valori, amici, successi e ricordi che potranno essere rivissuti anche a distanza grazie alla versione virtuale realizzata dal gemellato Museo AcdB di Alessandria, che sta portando avanti con il Ghisallo il progetto dell’Archivio Digitale della storia del ciclismo e dei suoi campioni.

Al vernissage è prevista la presenza della famiglia Magni, delle autorità locali, della Fondazione Museo del Ciclismo e poi gli amici del GS Ghisallo, l’assessore regionale alla cultura Stefano Bruno Galli, la famiglia Torriani, una rappresentanza del gemellato museo Acdb di Alessandria e alcuni campioni di ciclismo dalla medaglia d’oro olimpica tra cui Marino Vigna, uno dei più cari amici di Magni, oltre a Andrea Tonti e Luca Paolini.

