Monza è “Città del volley”: la Cev Cup è a casa, ora i playoff - VIDEO Monza è sempre più “Città del volley” come racconta l’installazione che ormai è completata sulla rotatoria di viale Stucchi: la Cev Cup è arrivata a casa, domenica iniziano i playoff.

La Cev Cup è arrivata a casa. Il Vero Volley Monza è rientrato dalla vittoriosa trasferta francese a Tours portando il nuovo trofeo nella bacheca del Consorzio: lo ha sollevato al cielo il capitano Thomas Beretta mercoledì sera, lo ha mostrato fiera la presidente Alessandra Marzari per la foto di rito prima di scendere dall’aereo.

“Le prime volte non si dimenticano mai”, ricorda il Vero Volley. E per giocatori e staff tecnico, la Cev 2022 resterà un trofeo speciale: il primo internazionale conquistato dalla prima squadra maschile.

Un’altra pagina della sua storia come la finale di Challenge Cup del 2019, la prima europea, e il quarto posto in regular season nella passata stagione in SuperLega fondamentale per qualificarsi alla coppa.

Monumento al volley in viale Stucchi

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza quindi è sempre più “Città del volley” come racconta l’installazione che ormai è completata sulla rotatoria di viale Stucchi, adottata proprio dal Consorzio per identificarne la vocazione sportiva a due passi dall’Arena.

“È una prima volta con la squadra maschile. Una prima volta da sogno! Sono tanti anni che rincorriamo risultati importanti e finalmente ce l’abbiamo fatta. È’ un traguardo che ripaga tutto il Consorzio Vero Volley per il percorso fatto fino a questo momento; un percorso in crescita, stagione dopo stagione, che ci inorgoglisce ulteriormente. Adesso la stagione continua: entriamo nel vivo dell’annata sportiva. Di fronte a noi abbiamo altri obiettivi importanti, ovvero fare più strada possibile nei Play Off Scudetto con l’obiettivo di conquistare un posto nelle coppe europee la prossima stagione”, ha commentato il direttore sportivo Claudio Bonati.

Domenica Monza torna in campo a Civitanova Marche contro la Cucine Lube per la Gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto Credem Banca. Gara 2 è invece fissata all’Arena di Monza sabato 2 aprile alle 18.

IL VIDEO DELL’AVVICINAMENTO ALLA COPPA

