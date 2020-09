Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nuovo match in vista per il Monza, arriva la Triestina

Monza, dopo il pareggio con la Spal arriva la Triestina in Coppa Italia. Ecco come acquistare i biglietti per la sfida di martedì Secondo turno di Coppa Italia per il Monza di Brocchi. Numero dei biglietti ancora limitato per il match dell’U-Power Stadium di martedì sera

Dopo l’esordio a reti inviolate contro la Spal l’ambizioso Monza di Christian Brocchi affronta l’impegno di Coppa Italia. La società fa sapere che sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso fino ad esaurimento posti (i numeri sono limitati a causa della emergenza Covid) per assistere alla partita Monza – Triestina, valevole per il secondo turno Coppa Italia 20/21, che si disputerà alle 20.45 di martedi 29 settembre all’U-Power Stadium.

Ecco i prezzi: Tribuna intero 15 euro, Tribuna ridotto Under 10 sino ad esaurimento dei posti disponibili 5 euro. La vendita avrà inizio alle 15 di lunedì 28 settembre attraverso Vivaticket.com con modalità [email protected]

Per accedere allo stadio sarà obbligatorio scaricare, compilare e presentare agli ingressi l’autocertificazione anti Covid -19. Vicino agli ingressi saranno allestite delle aree “triage” dove verrà misurata la temperatura (sarà impedito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C) verranno igienizzate le mani e acquisite le autocertificazioni, registrando le presenze. I posti a sedere saranno assegnati nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia laterale sia frontale.

Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. Per i bambini valgono le norme generali.

Per evitare gli assembramenti sarà possibile accedere allo stadio con anticipo, non ci sarà il bar nè punti di ristoro o distributori automatici attivi. Niente striscioni o bandiere. «per la seconda giornata di campionato sarà aumentata la capienza, privilegiando gli abbonati della scorsa stagione cui verranno comunicate le modalità per accedere a voucher o rimborsi.

