Monza, Brocchi fa i complimenti ai suoi: «Vittoria conquistata e voluta, giocare così qui non è facile» L’allenatore del Monza Cristian Brocchi al termine della prima vittoria in serie B su un campo difficile come quello di Cittadella: Abbiamo avuto venti giorni veramente difficili, sfido chiunque ad avere dieci giocatori fuori»

«Questa vittoria l’abbiamo conquistata, l’abbiamo voluta, abbiamo giocato una bella partita perchè venire qui e giocare come hanno giocato i nostri ragazzi non è facile. Abbiamo affrontato una squadra che da anni è ai play off, che in categoria dice la sua e ha giocatori che sono insieme da tanto tempo, aggressiva, che chiude tutte le linee di passaggio». È un Cristian Brocchi visibilmente soddisfatto per la vittoria ottenuta sul campo del Cittadella, anche se a un certo punto la sua squadra ha avuto la possibilità di chiudere il match e non l’ha sfruttata e ha dovuto resistere all’assalto dei padovani che su rimesse laterali e corner hanno messo in difficoltà i biancorossi.

Cittadella-Monza 1-2, per i brianzoli è la prima vittoria in B

L’allenatore fa i complimenti a Sampirisi e Gytkjaer e ricorda il momento difficile da cui veniva la squadra: «Abbiamo vissuto venti giorni veramente difficili, durante i quali non volevamo attaccarci a questa cosa ma sfido chiunque ad avere fuori dieci giocatori e a giocare con altri in ruoli diversi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA