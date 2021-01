Monza: Balotelli dedica una storia in Instagram all’amico Maicon che giocherà in serie D SuperMario si mostra in un post con la maglia d’allenamento dell’Inter insieme a Maicon, oggi 39enne, quando i due vinsero il triplete con José Mourinho. La foto è accompagnata dall’hashtag #tb, throwback.

E’ una delle notizie sportive più lette di questi giorni, ma è soprattutto una specie di favola quella che raccontano le cronache: l’ex calciatore interista Maicon (Maicon Douglas Sisenando), brasiliano, uno di quelli che ha vinto il “triplete” nerazzurro con José Mourinho, a 39 anni giocherà per il Sona in serie D, la formazione di un comune di 17mila in provincia di Verona. Il club ha tra l’altro tra le sua fila anche il figlio Felipe, quindici anni.

Per la nuova avventura di Maicon sono arrivati gli auguri di SuperMario Balotelli, calciatore del Monza in serie B, che all’ex compagno di squadra in nerazzurri ha dedicato una storia in Instagram: ha postato una loro foto con la maglia d’allenamento dell’Inter e l’hashtag #tb, throwback.

