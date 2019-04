Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, all’autodromo torna lo spettacolo del Blancpain: c’è anche la gara virtuale Una cinquantina le Gt previste nella 3 Ore di Blancpain all’autodromo di Monza. Un evento tradizionalmente tra i più partecipati dal pubblico in programma da venerdì 12 a domenica 14 aprile.

Una cinquantina le Gt previste nella 3 Ore di Blancpain all’autodromo di Monza, di cui la metà circa pur gestite da team privati ma di fatto rappresentano case ufficiali come Ferrari, Mercedes, Audi, Bmw Bentley e soprattutto le favorite Lamborghini. Alle 15 di domenica prossima il via della 3 Ore mentre altre quattro corse di Gran Turismo, due da mezz’ora e due da un’ora, sono riservate a Gt Sprint e Gt Cup.

L’autodromo si prepara ad accogliere gli spettatori da venerdì 12 a domenica 14 aprile in uno dei weekend tradizionalmente più partecipati dal pubblico. Si alterneranno infatti in pista nel fine settimana i campionati Blancpain GT Series, Blancpain GT Sports Club, GT4 European Series e Formula Renault Eurocup.

Nella versione Endurance Cup della serie regina, Audi tenterà di replicare la vittoria del 2018 correndo in classe Pro con quattro R8 LMS Evo dei team Attempto Racing (al volante Mattia Drudi), Sainteloc Racing e Belgian Audi Club Team WRT. Quest’ultimo fu portato sul primo gradino del podio a Monza l’anno scorso da Vanthoor, Riberas e Mies

Il fine settimana inizierà con una giornata di prove libere e test venerdì 12 aprile. Sabato si correranno le prime gare di Formula Renault Eurocup, GT4 European Series e Blancpain GT Sports Club. Domenica 14 aprile dalle 11.10 si succederanno le gare di Blancpain GT Sports Club, GT4 European Series, Formula Renault Eurocup e infine Blancpain GT Series 3H of Monza. La Endurance Cup inizierà ufficialmente alle 15, con qualifiche alle 9.40 per decidere la griglia di partenza.

LEGGI A trecento all’ora senza farsi male: tutti in pista al Mc Sim di Monza - VIDEO

Nel paddock, aperto al pubblico, andranno in scena anche le prime qualifiche della “SRO E-Sport Series”, campionato di Assetto Corsa Competizione, videogame ufficiale della Blancpain GT Series sviluppato da Kunos Simulazioni e distribuito da 505 Games.

I sim racer si sfideranno dal vivo e online correndo virtualmente con le stesse vetture presenti in pista. I concorrenti in gara saranno e-sport driver professionisti, giocatori collegati da remoto e membri del pubblico presenti a Monza, dopo una selezione che avverrà a partire da sabato mattina. I tre vincitori della serie virtuale potranno vivere un’esperienza di guida con Lamborghini Squadra Corse. Informazioni su www.sro-esport.com.

I biglietti per il weekend sono già in vendita sul sito www.monzanet.it, su www.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone abilitati e negli Automobile Club e la rete di delegazioni ACI convenzionate. Sabato l’ingresso costa 10 euro (ridotto: 8 euro) e domenica 14 euro (ridotto: 10 euro). Info e programma: www.monzanet.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA