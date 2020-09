Monza-Alessandria live dal Brianteo: Gytkjaer di testa, vittoria per 1-0 - VIDEO A una settimana esatta dall’esordio in Serie B, è uno degli uomini più attesi a decidere il match che chiude il precampionato biancorosso. Primo tempo più combattuto, nella girandola di cambi della ripresa ci guadagna il Monza, che fa valere la profondità della propria rosa e porta a casa il successo

Il Monza si avvicina all’appuntamento del prossimo venerdì, con l’esordio casalingo contro la Spal in serie B, vincendo per 1-0 la sfida con l’Alessandria. Monza meglio nel secondo tempo, grazie ai cambi che hanno portato freschezza e dinamismo. Buon impatto di Colpani, bella prova di Mota Carvalho, D’Errico e Barillà. Carlos Augusto ancora alla ricerca del ritmo giusto.





Machin in azione

45’st- Triplice fischio, dopo che Maric si era liberato bene in area ma aveva finito per incespicare e perdere il tempo per calciare a rete



45’st+1- Ultimi cambi per l’Alessandria, negli ultimi secondi di gioco. Il Monza chiude in possesso palla



45’ st- Si fa vedere anche Nino Barillà, che dalla sinistra si accentra e con il destro cerca il secondo palo: deviazione e calcio d’angolo, l’ottavo della partita. Intanto il Monza protesta ancora per il fallo di mano sull’azione precedente, con la difesa dell’Alessandria a liberare



43’ st- Ci sono grosse difficoltà per la difesa alessandrina a giocare in anticipo su Maric, che fa valere la propria stazza e diventa impossibile da anticipare. Grazie a lui il Monza trova facilmente campo e si porta a ridosso dell’area avversaria: Frattesi e Colpani sono disturbati al momento della battuta e il 2-0 non arriva ancora



42’ st- Frattesi e Maric si cercano e si trovano, Colpani batte di sinistro da fuori area: Crisanto non trattiene, ma Maric perde il passo per il tap in che sarebbe valso il 2-0. Buon impatto di Colpani sulla partita



40’ st- Bella azione sulla destra per il Monza: Lepore per Maric, che fa da perno in area e appoggia per Mosti: tiro basso bloccato da Crisanto



38’ st- Adriano Galliani, in tribuna al Brianteo, ha smentito l’interessamento del suo Monza per Mancosu, Ciano e Borini, nomi che erano stati accostati proprio ai biancorossi



35’ st- Il Monza, dopo aver cambiato pelle rispetto alla prima frazione di gioco, ha guadagnato in dinamismo e in ritmo.

Azioni di gioco

(Foto by Diego Marturano)

32’ st- Si vede anche l’Alessandria e, di conseguenza, anche Di Gregorio: prima su Podda, che calcia da posizione angolata dalla sinistra, poi su Poppa, che costringe il 22 del Monza a respingere in due tempi



30’ st- Mosti ha una buona occasione sulla sinistra per il raddoppio, ma calibra male l’assist in mezzo per Maric. Poco dopo è Finotto ad andare a 10 centimetri dal raddoppio: salta Crisanto in uscita, tocca di destro da posizione angolata, ma la palla tocca il palo ed esce

28’st- Bella manovra al volo per il Monza, con Gytkjaer, Maric e Machin a giocare di sponda per guadagnare campo. Poi anche una percussione con Armellino e Colpani a battere violentemente a rete, ma con Crisanto bravo a replicare. Poi Fossati spara alto



26’st- Frattes, Finotto e Mosti in campo.Questa volta a lasciare loro il campo sono Armellino, Machin e l’autore del gol, Gytkjaer



23’ st-

GOL DEL MONZA!

5’pt- Continua a essere l’Alessandria a cerca un avvio sprint, muovendo sulle triangolazioni Prestia, Arrighini, Parodi. Bravo D’Errico a ripiegare in fase difensiva



3’pt- Prime battute con l’Alessandria in possesso palla e il Monza che attende con i due centrali difensivi di questa sera, Sampirisi e Scaglia. Barberi fa l’elastico in fase centrale e si abbassa a prendere palla, cercando in verticale Machin

1’pt- Iniziata la partita, Monza che difende con la curva Pieri alle spalle

Ecco le formazioni

Monza: Lamanna, Donati, Scaglia, Sampirisi, Carlos Augusto, Barberis, D’Errico, Armellino, Machin, Mota Carvalho, Gytkjaer. A disposizione: Sommariva, Di Gregorio, Anastasio, Rigoni, Fossati, Chiricò, Finotto, Frattesi, Mosti, Barillà, Maric, Colpani, Lepore, Lombardi. All: Brocchi

Alessandria: Pisseri, Cosenza, Scognamillo, Parodi, Castellano, Di Quinzio, Arrighini, Corazza, Prestia, Siljic, Rubin. A disposizione: Crisanto, Celia, Chiarello, Eusepi, Gerace, Gazzi, Suppa, Poppa, Podda, Casarini, Macchioni. Al: Gregucci

Si tratta della quinta prova estiva per il Monza, da un certo punto di vista la più importante, perché precede l’esordio in campionato di venerdì sera con la Spal.

Una settimana al fischio d’inizio del campionato di Serie B e il Monza scende in campo al Brianteo per il test amichevole contro l’Alessandria. Un match per tirare le somme dopo un precampionato vissuto su meno amichevoli di quante ne sarebbero state necessarie, dopo il lungo periodo lontano dai campi a causa del Covid, ma comunque in grado di dare un’impronta precisa alla squadra di Brocchi. Una squadra rinnovata, grazie ai grandi investimenti sul mercato, e decisa a recitare un ruolo da protagonista nel campionato cadetto: l’obiettivo mai nascosto dalla società è quello di centrare subito il passaggio in Serie A.

