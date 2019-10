Mondiali di atletica a Doha: la 4x400 con il giussanese Aceti è sesta al mondo Vladimir Aceti e la 4x400 italiana hanno chiuso i Mondiali di atletica leggera a Doha con il sesto posto in finale.

I Mondiali di Doha di atletica leggera per l’Italia si sono chiusi con il sesto posto della staffetta 4x400: confermati i quattro che avevano conquistato la finalissima con Davide Re stavolta in prima frazione, il giussanese Vladimir Aceti, Matteo Galvan e Edoardo Scotti. Gara chiusa in 3’02”78, non è arrivato (ancora) il nuovo record italiano che resiste dal 1986 (Stoccarda, Bongiorni-Petrella-Zuliani-Ribaud).

Un appuntamento solo rimandanto, hanno assicurato gli azzurri, che nel 2020 hanno l’appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo.

Atletica Mondiali di Doha 4x400 finale

