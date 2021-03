Milano Monza Run Free cambia date e parte dal Parco: come iscriversi La Milano Monza Run Free cambia date ma non rinuncia all’edizione 2021: il debutto il 17 e il 18 aprile nel capoluogo della Brianza, nel Parco. Ecco come iscriversi.

Il calendario di “Milano Monza Run Free”, il ciclo di appuntamenti riservati agli amanti della corsa, organizzati da Sportitude Active Attitide negli spazi verdi della metropoli e nel Parco, parte proprio da Monza. Gli organizzatori hanno rimodulato nei giorni scorsi il calendario in seguito alle nuove normative per il contenimento della pandemia e hanno fissato il debutto della stagione sabato 17 e domenica 18 aprile nel parco di Monza.

La giornata clou sarà quella festiva con la possibilità di prendere parte a una competizione agonistica a scelta tra la mezza maratona sulla distanza di 21, 1 chilometri con partenza alle 8 dalla Cascina San Fedele e la 10 K con partenza alle 9 sempre da San Fedele. Per le distanze competitive sarà ammesso un numero non superiore a 1.500 atleti. Chi non se la sente di “andare al massimo” può optare per una corsa libera, ovvero non vincolata ad un orario specifico di partenza. In questo caso i partecipanti potranno correre lungo il percorso disponibile il giorno antecedente la gara competitiva, nel parco protagonista della tappa, oppure in un luogo a scelta ritirando, però, il kit gara al Villaggio che sarà allestito all’interno del parco.

Non manca il lato social: i corridori “liberi” potranno scattarsi una foto con indosso maglia e pettorale e pubblicarla sulla pagina Facebook dell’organizzazione con l’hashtag #milanomonzarunfree. Coloro che riceveranno più like vinceranno un premio che potranno ritirare nel corso delle premiazioni finali del tour al parco Sempione di Milano il 19 giugno. Salvo cambiamenti, il programma prevede dopo la tappa monzese iniziative analoghe a Milano il 24-25 aprile al parco Montestella, l’8-9 maggio al parco Forlanini, il 21-22 maggio al parco Citylife, il 5-6 giugno al parco delle Cave e il 18-19 giugno gran finale al parco Sempione. Informazioni sul sito di Sportitude.

