Mezza di Monza all’autodromo: nel weekend in pista di corsa e in bicicletta Nel fine settimana l’autodromo di Monza torna in pista: per la Mezza di Monza di running e di ciclismo. L’internazionale Ganten Monza21 Half Marathon e la Ganten Monza 12H Cycling Marathon sono i primi due eventi del circuito Follow your passion.

A piedi e in bicicletta si ritorna a gareggiare. Spento il rombo dei motori, l’autodromo si appresta a ospitare nel weekend la 17° edizione della Ganten Monza21 Half Marathon, manifestazione internazionale sulla distanza di 10 e 21,097 km, e la Ganten Monza 12H Cycling Marathon. I due eventi saranno i primi del circuito Follow your passion organizzati dopo il blocco delle gare dovute alla pandemia e presentano alcune novità. Per quel che concerne i runner, le distanze saranno ridotte e le manifestazioni (per la regia di Laguna Running SSDrl, in collaborazione con MG Sport) verranno suddivise in due giorni.

Si correranno la 21km e la 10km, competitiva e non competitiva, mentre non si svolgerà la 30km. Il calendario prevede la disputa della 10 km sabato 12 settembre (start indicativo alle 16), mentre la mezza maratona si svolgerà domenica 13 settembre con partenza fissata alle 9.30. Le partecipazioni saranno contingentate, per garantire il distanziamento in griglia di partenza e non creare assembramenti all’entrata del circuito e all’uscita.

Non cambia, invece, la formula della Ganten Monza 12H Cycling Marathon, che permette di iscriversi individualmente o in team, con partenza la sera di sabato (orario indicativo le 19). Anche in questo caso il numero di atleti in pista sarà ridotto per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e dello staff.

«Abbiamo creduto e crediamo fortemente che le gare di Monza possano essere tra le poche che possono garantire sicurezza e rispetto dei parametri richiesti dalle autorità - ha dichiarato Marcello Magnani, Ceo MgSport - L’autodromo di Monza è per sua natura un luogo più sicuro e controllato di altre sedi. Gli spazi sono ampi, la partenza avviene sul rettilineo del circuito largo ben quindici metri, il percorso è riservato ai partecipanti e permette di monitorare l’accesso del pubblico e di esterni ed è sicuramente sottoposto a standard di sanificazione molto scrupolosi. Non è semplice in un contesto come quello odierno ottenere tutte le autorizzazioni che gare di questa portata comportano. C’è estrema prudenza e sicuramente anche un po’ di timore tanto negli organizzatori quanto negli organi di controllo e negli atleti ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di un segno di positività e coraggio che sia di stimolo alla ripresa».

Per rispettare le distanze sociali gli atleti saranno suddivisi in quattro file, dovranno indossare le mascherine per i primi cinquecento metri di gara e prima e dopo la competizione.

«Non abbiamo guardato ai risvolti economici - ha aggiunto Pierfrancesco Calori, General Manager di Follow your passion - tanto è vero che abbiamo ridotto il costo dei pettorali per la 21 km». Per ringraziare gli operatori sanitari l’organizzazione ha deciso di consentire loro di partecipare gratuitamente alla gara desiderata.

Medici e infermieri potranno godere dell’iscrizione gratuita inviando una mail a [email protected]

