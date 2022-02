Luca Arosio scrive al Cittadino da Pechino dopo la prima medaglia del pattinaggio: «Brava Lollo, ma non possiamo fermarci» Il fisioterapista della squadra nazionale è di Lissone: «Francesca era sicura delle sue possibilità. ’Mi sentivo da podio -ha detto- fiutavo un terzo posto? Ha fatto meglio di come credeva»

Non c’è solo la medaglia d’argento di Francesca Lollobrigida nei 3mila metri, ma anche un altro fantastico secondo posto: quello della staffetta mista short track. la nazionale di pattinaggio su ghiaccio ha già portato soddisfazioni all’Italia alle Olimpiadi di Pechino.

Una grande soddisfazione, condivisa da Luca Arosio, di Lissone, fisioterapista della squadra che da Pechino ha mandato un messaggio al Cittadino sulla vittoria della Lollobrigida: «Lei era sicura delle sue possibilità, si sentiva bene ed in forma (’Mi sentivo da podio, fiutavo un terzo posto- ha detto) quindi ha fatto meglio di come credeva. E non è mai stata così vicina alla all’olandese. L’emozione è immensa indescrivibile l’occhio lucido è inevitabile e la gioia ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi anni suoi e dello staff. Ma non possiamo fermarci adesso ci sono ancora altre gare e mentre vi scrivo sto tornando al villaggio olimpico per riprendere a lavorare il viaggio non è ancora finito!!!Brava Lollo!!!!»

