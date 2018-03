L’orgoglio dell’hockey Seregno: partita maiuscola al PalaSomaschini Una prestazione sopra le righe ha consentito al Seregno Hockey 2012 di chiudere con il botto davanti al pubblico amico la sua avventura nel campionato di serie A/2. La formazione brianzola, già retrocessa da tempo in serie B ha sconfitto infatti 5-3 il Sandrigo, che invece ha ottenuto la promozione nella massima serie.

Una prestazione sopra le righe ha consentito al Seregno Hockey 2012 di chiudere con il botto davanti al pubblico amico la sua avventura nel campionato di serie A/2. Al PalaSomaschini di Seregno, la formazione brianzola, già retrocessa da tempo in serie B e priva di Edoardo Di Donato ed Andrea Appiani, ha sconfitto infatti 5-3 il Sandrigo, che invece ha ottenuto la promozione nella massima serie, coronando nel migliore dei modi una prestazione che ha poggiato su molta grinta, ma anche buoni contenuti tecnici.

Il primo tempo è terminato a reti bianche, ma non per questo le emozioni sono mancate. Al 19’ Luca Marchini ha rimediato un’espulsione temporanea, con Stefano Di Biase che ha parato il successivo tiro diretto di Giovanni Clodelli. In inferiorità numerica, i locali hanno sfiorato il vantaggio con Daniele De Cesaris, murato in contropiede da un riflesso di Cristian Gasparotto, prima che sul ribaltamento di fronte Francesco Gasparotto timbrasse il palo.

Nella ripresa, dopo la traversa colpita al 1’ da Giovanni Bordignon, i grigioblù sono scattati sul doppio vantaggio, andando a bersaglio al 5’ ed al 7’ con un ispirato Andrea Giordano. All’11’ i veneti hanno fallito la seconda punizione di prima della loro serata con Alberto Pozzato, dopo il decimo fallo dei locali. Lo stesso Pozzato al 13’ ha sbattuto sul palo. Tempo 1’ e Davide Gallotta si è travestito per un’azione da Pino Marzella, estraendo dal mazzo uno slalom strepitoso condotto ad una sola mano, sfociato in un tocco vincente sotto la traversa.

Il gap di tre marcature ha risvegliato i vicentini, che immediatamente hanno ridotto lo scarto con Andrea Brendolin. Al quarto d’ora Andrea Giordano ha steso lo stesso attaccante veneto ed è stato spedito sulla panchina dei puniti: proprio Brendolin però non ha sfruttato la chance del tiro diretto. Un attimo ed i seregnesi hanno costretto i loro avversari al decimo fallo di squadra, con Davide Gallotta che a sua volta ha sciupato la conseguente punizione di prima.

Al 17’ Francesco Gasparotto in mischia ha riportato in partita i suoi, nonostante le proteste dei ragazzi allenati da Giacomo Cascella per un controllo malandrino con la gamba. La rimonta l’ha poi completata al 20’ ancora Brendolin. Quando ormai il pubblico di casa era rassegnato all’ennesimo successo evaporato al fotofinish, al 23’ Tony Manfrin è franato sulla trequarti offensiva addosso a Daniele De Cesaris, rimediando il cartellino blu. Andrea Giordano ha quindi infilato il tiro diretto.

La scena si è ripetuta poco più tardi, quando è stato Luca Marchini a guadagnare il fallo di Alberto Pozzato. Giordano dal dischetto più arretrato si è dimostrato implacabile ed il sipario è finalmente sceso, tra gli applausi delle due tifoserie. Sabato 17 marzo il Seregno Hockey 2012 è atteso alle 20,45 dall’ultima trasferta nel torneo a Montecchio Precalcino, mentre poi ci sarà spazio prima delle vacanze per la Federation Cup, nuova competizione che metterà di fronte le compagini della massima serie che non parteciperanno alle semifinali scudetto, quelle di serie A/2 escluse dai playoff promozione e quelle di serie B al di fuori della final eight.

Seregno Hockey 2012-Sandrigo 5-3

Marcatori: 5’46’’ e 7’10’’ st Giordano (Se), 14’31’’ Gallotta (Se), 14’49’’ Brendolin (Sa), 17’30’’ F. Gasparotto (Sa), 20’53’’ Brendolin (Sa), 23’32’’ e 24’02’’ Giordano (Se) su tiri diretti.

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Marchini, Giordano, Luppi, Mariani, Tremolada, De Cesaris, Gallotta. All.: Cascella.

Sandrigo: C. Gasparotto (Dal Zotto), Bordignon, Brendolin, F. Gasparotto, Pozzato, Poletto, De Toni, Clodelli, Manfrin. All.: Vidale.

Arbitro: Giombetti di Modena.

Note: espulsi temporaneamente per 2’ Marchini (Se), Giordano (Se), Manfrin (Sa) e Pozzato (Sa).

