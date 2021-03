Serie B, dalle 14 il LIVE di Reggina-Monza: biancorossi senza Carlos e Gytkjaer Il brasiliano è squalificato, il danese rischia di dover finire in anticipo la stagione. Dopo il 2-0 al Pordenone, brianzoli in Calabria anche senza Barberis. Scozzarella, intanto, festeggia 200 partite in serie cadetta

Per la nona giornata del girone di ritorno Monza in campo a Reggio Calabria, alle 14, senza lo squalificato per una giornata Carlos Carlos Augusto e gli infortunati Barberis e Gytkjaer. Brocchi riparte dal secondo posto e dalla vittoria interna contro il Pordenone per 2-0, durante lo scorso turno.



C’è un inedito assoluto alla direzione di Reggina-Monza ed è quello del genovese Davide Ghersini, che mai prima d’ora ha arbitrato i biancorossi. In campo accanto a lui al Granillo, per la 28esima giornata di B, gli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Andrea Tardino di Milano. Quarto uomo Daniele Paterna di Teramo.

LEGGI I convocati per Reggina-Monza

Il piatto pende dalla parte dei calabresi, nei 23 precedenti in serie cadetta: sono 11 i successi della Reggina, di fronte ai 5 dei brianzoli, tra cui anche l’1-0 dell’andata. Ma il Monza si presenta alla sfida con un’imbattibilità nelle sfide dirette che dura da tre partite, anche se negli undici precedenti in Calabria per il Monza sono arrivate ben 9 sconfitte, con una sola vittoria.

Nel mirino di Brocchi e ragazzi c’è anche un piccolo record societario rispetto all’imbattibilità esterna: solo tra l’aprile e l’ottobre del 1979 il Monza riuscì a restare imbattuto in trasferta per otto gare consecutive. Oggi il Monza si presenta al fischio d’inizio forte di quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime uscite lontane dallo U-Power Stadium.

I numeri dicono anche che sarà il primo tempo a decidere con grandi probabilità la gara. La Reggina, considerando soltanto le prime frazioni di gioco, sarebbe prima in classifica con 45 punti, davanti di un punto proprio al Monza. È nella ripresa invece che la Reggina subisce un vero e proprio tracollo, in termini di redditività: ultimo posto in classifica con 24 punti collezionati, con il Monza quarto a 47.

Il Monza si presenta all’appuntamento con il privilegio di essere l’unica squadra a vantare quattro giocatori con almeno cinque gol all’attivo in stagione: Boateng, Mota Carvalho, Frattesi e Gytkjaer. E proprio il danese, che ha firmato due degli ultimi tre gol del Monza, sarà il grande assente della partita. Nella giornata di martedì ha rimediato una lesione parziale del legamento collateralemediale del ginocchio destro, che rischia di comprometterne l’intero finale di stagione.

Traguardo importante quello odierno, invece, per Matteo Scozzarella. Che, esclusi i playoff, festeggia le 200 partite in serie B.

