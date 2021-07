Lissone: Federico Perego assistant coach nella prima squadra Vanoli Basket, vice del brianzolo Galbiati Affiancherà il coach Paolo Galbiati. Dopo gli esordi in Brianza (a Lissone e Desio), alla Prima Veroli in LegaDue ha vinto la Coppa di Lega con Trincheri. Esperienze anche in Germania e con la Victoria Libertas Pesaro .

Ci sono due volti brianzoli nella Vanoli Basket: sottoscritto un accordo con coach Federico Perego per il ruolo di assistant coach della prima squadra. È lui a completare lo staff tecnico di coach Paolo Galbiati. Un nuovo inizio per Perego, originario di Lissone, che dopo gli esordi in Brianza (a Lissone e Desio) approda alla Prima Veroli in LegaDue dove vince la Coppa di Lega con Trincheri.

Tornato per un anno a Desio, nel 2010 è di nuovo il vice di coach Trinchieri, questa volta in serie A alla Pallacanestro Cantù. In Brianza rimane per tre anni vincendo la Supercoppa italiana nel 2012.

Nella stagione 2013/2014 assume il ruolo di assistente alla Fulgor Omegna con coach Giampaolo Di Lorenzo, per poi trasferirsi, l’anno successivo, in Germania al Brose Bamberg, ancora chiamato da Andrea Trinchieri. Con la squadra tedesca vince il campionato per tre stagioni consecutive dal 2015 al 2017, oltre a una Supercoppa Tedesca e a una Coppa di Germania.

Dopo le dimissioni di Trinchieri nel febbraio 2018, rimane comunque a Bamberg come vice di Ainars Bagatskis. Con l’esonero di quest’ultimo, nel gennaio 2019, Perego viene promosso capo allenatore, conquistando ancora una volta la Coppa di Germania e raggiungendo, alle Final Four di Anversa, la semifinale di Champions League.

Nella stagione 2019/2020 torna in Italia, chiamato a guidare la Victoria Libertas Pesaro dalla quale viene però esonerato dopo le prime dieci partite. Ora la firma con la Vanoli Cremona dove andrà a completare lo staff tecnico di coach Paolo Galbiati, altro brianzolo di Concorezzo.

«Sono molto contento e carico per questa nuova avventura. A Cremona trovo una società seria ed entro a far parte di uno staff tecnico che l’anno scorso ha lavorato molto bene. Entro in punta di piedi e proverò a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi societari» le prime dichiarazioni di Perego.

