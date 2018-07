Lissone: Andrea Zampedri e Fabio Montanari campioni italiani di mountain bike La Lissone Mtb ha due nuovi campioni italiani: sono Andrea Zampedri e Fabio Montanari, tornati con il titolo nella categoria Marathon dal circuito Trek Zero Wind off road.

Lissone Mtb fa festa con due campioni italiani. Strepitosa affermazione domenica 1 luglio ai Campionati italiani marathon (Mx) in concomitanza con la gara “Assietta Legend” e valevole anche per il circuito Trek Zero Wind off road. Lungo il percorso tricolore di 93 chilometri, i portacolori lissonesi Andrea Zampedri e Fabio Montanari hanno ottenuto, rispettivamente nella categoria Master 1 (30-34 anni) e Master 3 (40-44 anni), le maglie tricolori della specialità Marathon. Un risultato incredibile che ha regalato emozioni forti a tutto lo staff lissonese presente in forze alla più importante manifestazione nazionale. A podio, con le medaglie di bronzo, si sono anche affermati Alessandro Maiuolo nel Master 2 (35- 39 anni) e Giuseppe Lanzi nel Master 6 (55-59 anni).

