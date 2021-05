Lissone: alla vigilia del Giro d’Italia la passerella dei Giovanissimi e Amatori della gloriosa Sport Club Mobili

Sport Club Mobili Lissone alla Cleaf per la presentazione di Amatori e Giovanissimi (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Foto di gruppo (e di rito) dello Sport Club Mobili Lissone per la stagione 2021. La gloriosa società di ciclismo lissonese, alla vigilia della partenza del Giro d’Italia, ha voluto ritrovarsi al gran completo (presidente Silvano Lissoni, il vice Enrico Biganzoli, i dirigenti della società insieme a Luciano e Roberto Caspani, titolari dell’azienda Cleaf, main sponsor) per la passerella delle squadre dei Giovanissimi e degli Amatori.

In bella mostra le colorate divise societarie. La passione per la bicicletta corre veloce per il Club di Lissone che consente ai corridori di ogni età di salire in sella per divertimento e voglia di stare insieme. Per tesseramenti, è possibile scrivere a: [email protected]

