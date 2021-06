L’interista Brozovic (e Nainggolan): «Complimenti al Seregno Calcio e al mio presidente Davide Erba»

Il calciatore nerazzurro affida a un messaggio Instagram l’omaggio alla squadra di calcio brianzola approdata in Serie C. «Ora bisogna pensare in grande ed avrete tutto il mio supporto ed esperienza. Forza Seregno Calcio».