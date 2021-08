L’Inter scende in campo a Monza: i campioni d’Italia sfidano Lucescu

L’Inter Campione d’Italia scende in campo all’U-Power Stadium di Monza. I nerazzurri di Simone Inzaghi giocheranno nello stadio biancorosso la loro ultima amichevole pre-campionato il prossimo 14 agosto alle 18.30: di fronte ci sarà la Dinamo Kiev di un ex interista come Mircea Lucescu. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Proprio in quelle ore, il Monza di Giovanni Stroppa sarà impegnato nella gara di Coppa Italia a Cittadella.

