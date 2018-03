L’impresa: le donne dell’Italrugby vincono in Galles con le mete monzesi di Locatelli e Magatti Maria Magatti, Isabella Locatelli e Ilaria Arrighetti (che gioca in Francia ed è una ex) presenti. Sono le Ringhio di Monza all’appello nella storica vittoria dell’Italrugby femminile in Galles nel Sei Nazioni femminile 2018.

A segno proprio le monzesi. L’Italia è stata gran protagonista dell’incontro fin dalla meta segnata all’ottavo minuto da Locatelli (di Caponago) a coronamento di una azione corale. Trasformazione di Sillari e vantaggio 7-0. Il Galles ha trovato un calcio piazzato e una meta per ribaltare il vantaggio (7-8), l’Italia ha risposto in chiusura di prima frazione con una meta di Magatti per il 12-8 del riposo al termine di un’azione da manuale nata ad una ruck sulla destra.



Rugby, 6 Nazioni donne: il risultato finale di Galles-Italia con le Ringhio di Monza Magatti e Locatelli protagoniste - foto Federazione italiana rugby su Facebook



Nella ripresa ancora tanta Italia con Rigoni e Sillari ancora in meta a rendere inutile la risposta gallese di Harries.

Grandi complimenti per le ragazze da tifosi, club e Federazione (“Fatta la storia”, ha scritto sui social).

“Ci voleva un risultato del genere – ha sottolineato Andrea Di Giandomenico, head coach della Nazionale Italiana Femminile - In un palcoscenico come quello del Principality Stadium rende ancor più omaggio al lavoro che stiamo svolgendo. Il campo ha parlato e ha dimostrato cosa possiamo fare”.

“Volevamo tantissimo questo successo – ha dichiarato il capitano Sara Barattin – Ci mancava quel qualcosa che abbiamo tirato fuori oggi: questa è la vera Italia. È la vittoria del gruppo. Abbiamo avuto un piccolo momento di calo tra i primi due cartellini gialli del Galles, ma siamo state brave a reagire e ad andare in meta nel finale”.

