L’ex stella del Chelsea Drogba in visita alla Folgore Caratese dove si allena il figlio Isaac L’ivoriano ha visitato il centro sportivo di Carate dove si allena il figlio che si sta facendo le ossa in serie D. Secondo quanto riporta la Gazzetta Drogba senior avrebbe poi cenato a Milano con l’amico interista Romelu Lukaku

Sorpresa (ma non troppo) alla Folgore Caratese per la visita del fuoriclasse ivoriano ex Chelsea Didier Drogba che nei giorni scorsi si è presentato al centro sportivo “Claudio Casati” con i ragazzi di Mister Emilio Longo. Motivo? Il figlio Isaac da metà novembre si allena alla Folgore Caratese e papà ha voluto vedere il figlio in azione a farsi le ossa in serie D. Secondo quanto riporta la Gazzetta papà Drogba avrebbe in seguito cenato a Milano con l’amico interista Romelu Lukaku.

© RIPRODUZIONE RISERVATA