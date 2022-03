«Let’s go baby»: Formula 1, l’urlo di Charles Leclerc per la pole Ferrari Il monegasco ha conquistato la prima piazza in vista del Gp (Bahrain) che aprirà domenica 20 marzo la nuova stagione 2022 con le auto “a effetto suolo”. secondo Verstappen (Red Bull) e terzo l’altro ferrarista (Sainz).

«Let’s go baby»: un urlo ma non troppo quello di Charles Lecrerc che ha conquistato la pole position per il primo gran premio stagionale, in Bahrain, del Mondiale di Formula 1 2022, con le nuove vetture ”a effetto suolo”, dopo due stagioni difficili.

Il monegasco ha anticipato il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen. Ma non si è ancora vinto nulla, come si dice: per questo Leclerc resta con i piedi per terra e pensa al Gp.Terza piazza per l’altro ferrarista Carlos Sainz davanti a Sergio Perez. Mercedes in difficoltà: Hamilton quinto e Russell nono. Strepitosi i motorizzati Ferrari, Valtteri Bottas sesto con l’Alfa e settimo posto per Kevin Magnussen (Haas) davanti a Fernando Alonso (Alpine)

