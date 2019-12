Il team di Les Petites Etoiles di Monza campione del mondo di hip hop small negli Usa La squadra della scuola di danza di Monza vincono il campionato del mondo di Orlando, in Usa: LEs Petites Etoiles primi in hip hop small.

Un sogno che è diventato realtà. Da piccola (ma sempre in crescita) scuola di quartiere a stella mondiale della danza. Ora Les Petites Etoiles non sono più stelle solo di nome ma anche di fatto. I ballerini monzesi guidati dal loro coreografo Loris Meraglia hanno, infatti, conquistato il primo posto nella categoria Hip Hop Small al campionato del mondo di danza All Dance World a Orlando negli Stati Uniti.

Da Monza ha fatto il tifo per loro la direttrice artistica Marzia Lorenzo che li ha seguiti meticolosamente nella preparazione. Dodici i ragazzi coinvolti (ventenni o giù di lì) in questa indimenticabile avventura: Giorgia Confortini, Silvia Della Corna, Elena De Caprio, Valentina Derudi, Gloria Ferri, Giorgia Riboldi, Irene Garatti, Linda Lorusso, le coppie di fratelli Gianluca e Giulia Irzl, Susanna e Linda Pessina. Les Petites Etoiles hanno preso il via nel 2001 (con sole otto bambine) come Gruppo sportivo dell’allora circoscrizione 4 grazie all’impegno della presidente Anna Galise e della sua vice Anna Brusa.

A dirigerle è stata sin da subito Marzia Lorenzo, ballerina formatasi alla scuola monzese di Virginia Fumagalli che in contemporanea con i pas de deux e gli esercizi alla sbarra ha concluso brillantemente i suoi studi all’Università Bocconi. Oggi gli allievi di Marzia e dei suoi collaboratori, suddivisi per fasce di età e discipline, sono più di 450. I corsi si tengono tutti i giorni nella palestra della scuola primaria Puecher nel quartiere san Giuseppe.

