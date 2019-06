Lentate sul Seveso: il calcio d’estate parla inglese e spagnolo - VIDEO VIDEO - L’Osa di Lentate sul Seveso, la società di calcio dell’oratorio Sant’Angelo, ha organizzato un camp di futsal: per tutta la durata i partecipanti hanno parlato solo inglese e spagnolo.

Il calcio d’estate si esprime in due lingue: inglese e spagnolo. Almeno questo è successo a Lentate sul Seveso dove l’Osa, società di calcio dell’oratorio Sant’Angelo, ha organizzato una tre giorni di futsal, calcio a 5, coinvolgendo 16 calciatori in erba tra i 9 e i 12 anni e di questi due erano ragazze.

Docenti d’eccezione sono stati Daniel Berdejo del Fresno e direttore generale “Bay area Futsal Club” in California, Guillermo Wallace giocatore internazionale inglese di Cadice in Spagna e Adam Oldham player manager di Sheffield, città dove è nato il calcio.

I ragazzi per tutta la durata dello stage hanno parlato esclusivamente in inglese e in spagnolo. L’iniziativa è del presidente Osa Gianluca Ripamonti in collaborazione con Luca Innocenti, manager ed ex giocatore ed esperto di Futsal internazionale.

